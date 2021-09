Pilzgulasch

Für 2 Personen





500 ml Gemüsebrühe

1 EL Sojasauce

10 g getrocknete Steinpilze

400 g gemischte Pilze

2 Zwiebeln (ca. 220 g)

1 Knoblauchzehe

Salz

Butter

1 EL Tomatenmark

½ TL Paprikapulver, edelsüß

1 Msp. Kümmel

4 Scheiben Bauernbrot

einige Halme Schnittlauch

geriebener Meerrettich aus dem Glas

2 EL (Traubenkern-) Öl

1 Zweig Majoran

1 Zweig krause Petersilie



1. Brühe mit Sojasauce und getrockneten Steinpilzen aufkochen. 2 Minuten zugedeckt kochen, dann ziehen lassen. Nebenbei die frischen Pilze putzen und mundgerecht schneiden.

2. Zwiebeln und Knoblauch pellen, fein würfeln, leicht salzen und in einem Topf in 40 g Butter hellbraun anschwitzen. Tomatenmark einrühren, dann die Gewürze unterrühren. Die Steinpilzbrühe durch ein Sieb dazugießen und offen 5 Minuten einkochen.

3. Inzwischen die Brotscheiben mit etwas Butter bestreichen, leicht salzen. Schnittlauch in Röllchen schneiden und mit dem Meerrettich auf den Broten verteilen. Die eingekochte Sauce mit dem Mixstab fein pürieren. Mit Salz würzen.

4. Die Pilze in einer heißen beschichteten Pfanne im heißen Öl hellbraun braten. Mit Salz würzen und zur Sauce geben. Majoran und Petersilie schneiden, das Gulasch damit bestreuen und mit den Broten servieren.

30

Unsere Getränkeempfehlung: Grüner Veltliner

