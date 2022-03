Blitva mit Ei und Kapernblättern

Für 2 Personen



Diese Variante des kroatischen Mangold-Kartoffel-Gemüse-Hits Blitva wird mit eingelegten Kapernblättern serviert, das gibt nochmal Würze und eine belebende Frische durch die feine Säure der eingelegten Blätter – funktioniert übrigens auch mit Kapern selbst.



1 kleiner Mangold ca. 350 g

Salz

400 g gekochte Kartoffeln vom Vortag

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Olivenöl

200 ml Gemüsebrühe (oder Hühnerbrühe)

20 g Butter

2 Eier pro Person

Kapernblätter aus dem Glas, nach Geschmack (wahlweise Kapern, siehe Tipp)

25 g grüne gehackte Pistazien



1. Mangold waschen und trockenschleudern. Die Stängel von der Wurzel und in Streifen schneiden, salzen. Blätter streifig schneiden. Kartoffeln mundgerecht würfeln. Zwiebel halbieren, pellen und fein würfeln. Knoblauch pellen und in feine Scheiben schneiden.

2. 5 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Die Kartoffelwürfel mit den Zwiebeln und den Mangoldstängeln darin goldbraun braten. Knoblauch zugeben, mit Brühe auffüllen. Blattstreifen und Butter einrühren. Offen 6–8 Minuten dicklich einkochen. Mit Salz würzen.

3. Derweil in einer zweiten Pfanne mit etwas Öl Spiegeleier braten, leicht salzen. Alles auf gewärmten Tellern mit Kapernblättern anrichten. Mit Pistazien bestreut servieren.



Tipp: Kapernblätter sind die eingelegten Blätter des Kapernstrauchs, sie werden wie die Kapernknospen selbst erst gesalzen, dann in Essigsud eingelegt. Sie schmecken hocharomatisch und haben einen wunderbaren Biss. Foglie di Cappero von der Insel Pantelleria, der Hochburg des sizilianischen Kapernanbaus gibt es jetzt im Glas z. B. bei Viani (auch online).

