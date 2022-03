Nudelsalat mit Soba, Avocado und Edamame

Für 2 Personen



120 g Edamame (TK)

Salz

2 EL Flüssig-Dashi oder Takesan Würzsauce (siehe Tipp)

1 EL helle Sojasauce

2 EL Mirin

1 TL Pflanzenöl

2 EL Reisessig

1 Avocado

100 g Soba-Nudeln (ersatzweise Mie-Nudeln)

2 TL Sesamsaat (gemischt oder hell)

1–2 Tropfen Sesamöl

eingelegter Sushi-Ingwer

optional: geröstete Noriblätter/Seetang-Snack (z. B. bei Edeka)



1. Edamame 3-4 Minuten in kochendem Salzwasser garen. Aus Dashi oder Takesan-Würze, Sojasauce, Mirin, Öl und Reisessig eine Vinaigrette anrühren. Edamame abgießen, kalt abschrecken, die Bohnen aus den Hüllen drücken.

2. Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch auslösen und würfeln. Avocadowürfel in die Vinaigrette geben. Die Nudeln nach Packungsanweisung garen. Sesam in einer Pfanne ohne Fett rösten. Die Nudeln abgießen und kalt abspülen, mit Sesamöl mischen.

3. Nudeln mit Edamame auf Tellern anrichten, mit der Vinaigrette und den Avocadowürfeln beschöpfen. Mit Ingwer nach Geschmack belegen, Nori anlegen. Mit Sesam bestreut servieren.

Tipp: Instant- oder Flüssig-Dashi gibt es im Asialaden, viel Spaß macht aber auch die Takesan Dip-Würzsauce für Soba-Nudeln (Soba Tsuyu), die auch online zu bekommen ist – eine Allround-Umami-Würze, auf die ich in meiner Küche nicht mehr verzichten will.



