Curry, das Original

Seit 23 Jahren wird das Unternehmen von Ravindra Kumar geführt, das ist der Mann, bei dem selbst Ingo Holland andächtig zuhört, wenn er über Gewürze erzählt. Bei uns nahezu unbekannt, ist die grüne Dose in Indien und im Nahen Osten ein allgegenwärtiger Haushaltsartikel. Und das nicht ohne Grund, das Currypulver wird in einer eigenen Fabrik aus frisch geernteten Rohzutaten hergestellt, es ist dicht und intensiv in Farbe und Aroma, ohne sich in den Vordergrund drängen zu wollen. Wenn es darum geht, die authentische Aromatik in ihrer Komplexität wiederzugeben auf jeden Fall eine gute Wahl. 500 g für ca. 20 Euro in gut sortierten indischen Läden oder bei Amazon

