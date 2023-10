Süßkartoffel-Sauerkraut-Suppe mit Meerrettich und wachsweichem Ei

Üblicherweise sind Schnelle-Teller-Rezepte für 2 Personen berechnet. Hier wurde die Suppe bei der Rezeptentwicklung immer mehr und wir lassen das jetzt so, weil: schmeckt göttlich, die cremigen Süßkartoffeln in Kombi mit Sauerkraut – und am nächsten Tag aufgewärmt noch besser!