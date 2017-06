Die Mädels und das Languedoc

Wein ist nicht zum Probieren da, Wein ist zum Trinken da«, sagt Alexandre They vom Weingut Vieux Moulin, einer der kreativen jungen Winzer aus dem Corbières im Languedoc. Und zum Trinken gehört Essen und Gesellschaft. Und dann ist es ja mit den Bloggern so ähnlich wie mit den Weinen aus dem Languedoc: Man kennt sich irgendwie schon lange, aber doch nicht so richtig. Da lag es nahe, wieder einmal ein gemeinsames Essen und Trinken und Kochen und Reden zu veranstalten. Also luden wir sechs Bloggerinnen ins Kochkontor im Karolinenviertel ein: Cornelia Glenz von Die See kocht, Kerstin Getto von My Cooking Love Affair, Christina Bumann von Tinas Tausendschön, Saskia van Deelen von Dee’s Küche, Pia Rathmann von Pias Deli und Sandy Neumann von Confiture de Vivre. Jede bekam ein Paket mit fünf von insgesamt dreißig verschiedenen Weinen und sollte sich davon ihren Favoriten aussuchen und einen Gang dazu kochen.



Erstaunlicherweise war es gar nicht so schwierig, aus den Vorschlägen ein schlüssiges Menü zusammenzustellen, ein paar Mails mussten gewechselt werden, aber dann hatte die Sache schnell Hand und Fuß.

Die Sommelière Verena Herzog hatte sich bereit erklärt, uns mit dem nötigen Weinwissen auf die Sprünge zu helfen, angesichts der Vielzahl der Appellationen, Rebsorten und Weinstile im Languedoc keine leichte Aufgabe. Vor allem aber sorgte sie gemeinsam mit Estelle Nijhof vom Weinverband Languedoc mit einem Languedoc-Mojito (Crémant de Languedoc mit Limettensaft und braunem Zucker) dafür, dass alle die Sache mit der nötigen Lockerheit angingen.

Obwohl man ja bei solchen Gelegenheiten gern betont, dass der Weg das Ziel sei und es ohnehin nur darum gehe, eine gute Zeit zu haben, war das Dargebotene kulinarisch erstaunlich auf dem Punkt. Schließlich mussten sich die Köchinnen den wahrlich nicht überreich vorhandenen Platz und ein einziges, wenn auch großes Kochfeld teilen. Teamwork war angesagt und auch der eine oder andere Kompromiss, aber am Ende waren nicht nur die jeweiligen Köchinnen, sondern auch die anderen, die den Gang essen durften, mehr als zufrieden.