Rezept für Gaisburger Marsch

Tipp: In Schwaben wird der Eintopf gerne noch mit Schmorzwiebeln getoppt! Dafür 1–2 Gemüsezwiebeln in Ringe schneiden. 2 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen, die Zwiebelringe hineingeben, salzen und bei milder Hitze unter Rühren in 15–20 Minuten weich und goldbraun schmoren.