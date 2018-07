Neu Dinner #2

Per Meurling und Arlene Stein haben sich mit ihrer Dinner-Reihe ‚Neu‘ vorgenommen, außergewöhnliche, in der Regel weltberühmte Köche nach Berlin zu holen. Nach dem großen Erfolg des ersten Neu Dinners im Februar, als Ana Roš und Christina Bowerman auf Sebastian Frank und Lukas Mraz trafen folgt jetzt die zweite Ausgabe mit Netflix Star Will Goldfarb aus dem Room 4 Dessert in Bali, der gemeinsam mit René Frank vom Coda in Neukölln ein Dessertmenü servieren wird, das aber keineswegs durchgehend süß sein dürfte.

Das Dinner findet am 29. Juli im Atelier Rooftop in Kreuzberg statt, zu trinken gibt es neben Weinen von Viniculture auch Cocktails, die sich die Chefs persönlich ausgedacht haben. Tickets kosten 250 Euro inklusive allem und es gibt sie bei

www.exploretock.com/neudinners/