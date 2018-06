AquaX: Sven Elverfeld und Jonnie Boer

Sven Elverfeld feiert mit dem Aqua zehn Jahre drei Sterne. Aus diesem Anlass lädt er das ganze Jahr über prominente Kollegen zum Four Hands Dinner, wo er gemeinsam mit seinem Gast das Menü ausrichtet. Wir hatten das Glück, dabei zu sein, als Jonnie Boer aus dem De Librije in Zwolle zu Gast war. Boer kam mit mehreren Köchen und seiner Ehefrau (und Restaurantleiterin) Thèrèse, so dass nicht nur auf dem Teller, sondern auch im Service der Librije Spirit durch das Aqua wehte.

Den Anfang machten verschiedene Kleinigkeiten aus beiden Häusern.

Dann ging es gleich in die Vollen. Sven Elverfeld präsentierte seine Makrele mit Kalbshaxe und Zwiebelmayonnaise, die wir schon ausführlich besprochen haben. Surf & Turf einmal anders also.

Jonnie Boer kann natürlich auch Surf & Turf und kombiniert Kalbsherz mit Krebsfleisch und Hühnerleber.

Gleich nochmal Jonnie Boer, diesmal mit Norwegischem Hummer, der in saurem Kombucha wie eine Ceviche ‚gegart‘ wurde. Gigantisch!

Wo wir gerade von Soulfood sprechen, wie wäre es zwischendurch mal damit:

Letzter Fischgang. So sieht Seeteufel aus. Jedenfalls bei Jonnie Boer.

Sven Elverfeld nochmals regional, aus dem aktuellen Menü: Spargel aus Neubokel, dazu Eisbein. Alles natürlich fein dosiert.

Letzter Gang vor dem Dessert: In Kefir gegartes Lamm von Jonnie Boer. Hier war leider das Licht weg, so dass wir kein Bild vom Teller haben. Dies soll reichen:

Und der süße Abschluß:

Kleines Fazit: Toller Abend, vor allem kam sehr viel authentische Librije Atmosphäre auf. Marcel Runge hat wie immer – diesmal gemeinsam mit Thérèse Boer – großartige Weine ausgesucht, Jimmy Ledemazel wusste wie immer Präzision und gute Laune zu kombinieren. Und es ging ja noch ein bißchen weiter …