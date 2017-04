HE Pinot Noir 2013 von Hans Erich Dausch aus Pfalz, Deutschland

Ob Wurzel- oder Fruchttag, so will es kürzlich eine Studie zu Tage befördert haben: Letztendlich haben sogenannte Mondphasen überhaupt keinen Einfluss auf unseren Geschmack. Pech gehabt. Da heißt es, wieder selber schuften, des Glückes eigener Schmied, ungewiss sein. Am Ende kann halt keiner für uns. Also empfiehlt es sich, zwei extreme Launen zu konsultieren: erstens die gute und zweitens die schlechte. Die zweifelsfrei ausfindig zu machen, braucht es freilich ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung, sicher sollte man sich aber dennoch nie sein. Ich versuche nach rund fünf Jahrzehnten trotzdem einen zaghaften Versuch: Ich mag diesen Wein nicht. Er versucht sich an allem, was heutzutage mit dem deutschen Spätburgunder so möglich ist, doch scheitert genau daran immer wieder grandios. Glauben Sie mir, ich habe es ausprobiert. Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Meine Laune ficht sein Geschmack niemals an. Diesem Spätburgunder wurde viel zu viel röstiges Holz angetan, seine schlanke Struktur hält dem überhaupt nicht stand, zerbricht an einer Kokos-Süßigkeit und verzehrt sich an einer bitteren Frucht, die er auch nach Tagen nicht abstreifen mag. Ich habe vergeblich darauf gewartet, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. Nichts wollte Hafen anlegen an mir. Ich fühle mich verantwortlich für diesen Geschmack. Also bin ich. Aber nicht um jeden Preis.