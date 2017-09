Tomatensuppe! Das ist amore e musica, das ist Sommer, Sonne, Sonnenschein! Allerdings eher in Italien. Die deutsche Tomatensuppe ist da wesentlich nüchterner und übt sich in zielstrebiger Bescheidenheit. Das liegt an den heimischen Strauch- und Gartentomaten, die viel weniger Sonnenstunden genießen als ihre Brüder und Schwestern in bella Italia. Sie sind dickhäutiger, um sich vor Wind und Wetter zu schützen und schmecken so richtig gut erst am Ende eines langen Sommers. Dann allerdings waren und sind sie der Stolz eines jeden Hobbygärtners.

Stevan Pauls Deutschstunde: Tomatensuppe

Autor: Stevan Paul

Foto: Andrea Thode

Für 4 Personen

Zubereitungszeit: 40 Minuten

1 kg sehr reife Garten- oder Strauchtomaten

1 große Gemüsezwiebel

2 EL Sonnenblumenöl

60 g Butter

1 EL Mehl (Type 405)

eine Prise Zucker

1 Liter kalte Gemüse- oder

Hühnerbrühe

1–2 Lorbeerblätter

1 TL getrocknetes Bohnenkraut

Salz

Pfeffer

150 g Sauerrahm oder saure Sahne

80 g bunte Kirschtomaten

1 Bund gemischte Gartenkräuter (z. B. Schnittlauch, Petersilie, Dill oder Kerbel)