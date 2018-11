Wir servieren das Huhn als Galantine, also ohne Knochen, dafür mit einer köstlichen Füllung, in diesem Fall aus Polenta, passend zum Maishähnchen, der Fantasie sind hier aber keine Grenzen gesetzt.

Das Huhn auszulösen ist gar nicht so schwer, wie man zunächst denkt. Versuch macht – wie so oft – klug, man darf sich halt nicht scheuen, sein Essen auch mal anzufassen. Dafür ist einem die Bewunderung der Gäste sicher. Wem der Begriff Angebergericht durch den Kopf geht, hat nicht ganz unrecht, wir ziehen diese Art, Eindruck zu schinden, jener mit Tupfen und Schäumchen allerdings jederzeit vor.

Damit es sich auch lohnt, die viele Arbeit in das Huhn zu stecken, ist es besonders wichtig, auf beste Qualität zu achten. Je langsamer ein Huhn gewachsen ist und je mehr Auslauf es dabei hatte, desto dunkler und schmackhafter ist das Fleisch. Auch ist bei solchen Tieren das Fett nicht nur direkt unter der Haut, sondern auch in den Muskeln eingelagert, dadurch trocknet das Fleisch nicht so leicht aus und bleibt saftig. Beim französischen Label Rouge stehen jedem Huhn mindestens zwei Quadratmeter im Freien zur Verfügung, und auch die Aufzuchtzeit ist mit mindestens 81 Tagen deutlich länger als in konventionellen Betrieben.

Eine sehr gute Anleitung zum Entbeinen des Huhns gibt es von Jacques Pépin auf YouTube. Pépin ist übrigens der Meinung, dass es nicht viel länger als eine Minute dauern sollte.

Maishähnchen Label Rouge mit ­Polenta und Morcheln