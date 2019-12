Der Meister des Kartoffelpürees ist zweifellos Joël Robuchon, der einer der Ersten war, die es auf allerhöchstes Niveau gehoben haben.

Sein Geheimnis ist Butter, viel Butter. Unvorstellbar viel Butter. Im Internet kursiert ein Rezept, bei dem auf ein Kilogramm Kartoffeln 250 Gramm Butter verwendet werden, das ist die entschärfte Version; im Restaurant ist das Verhältnis fast 1 : 1.

Die Kunst ist, das Püree so hinzukriegen, dass es trotz der vielen Butter nicht fett wirkt.

Die Kunst ist natürlich, das Püree so hinzukriegen, dass es trotzdem nicht fett wirkt. Da spielt der Stärkeanteil eine wichtige Rolle, Boris schwört deshalb auf die Kartoffelsorte Agria, die kocht mehlig, ist aber trotzdem kräftig gelb, was in der Regel auf einen intensiven Geschmack deutet, der im Zweifel wichtiger ist, als die Kocheigenschaften.

Aufgesetzt werden die Kartoffeln in gesalzenem Wasser, Kasprik verwendet ungewaschenes Meersalz, das durch die Algenreste auch Umami beiträgt und schält die Kartoffeln, damit sie das Salz auch aufnehmen können. Anschließend werden sie kalt aufgesetzt (dadurch garen sie gleichmäßiger) und weichgekocht.

Nach dem Abgießen müssen die Kartoffeln zunächst ausdampfen. Dann werden sie zerdrückt, mit der Gabel oder mit der Kartoffelpresse. Wichtig ist, sie bei dieser Gelegenheit gleich mit etwa einem Viertel der Butter zu vermischen, damit sich das Fett um die Stärkekörnchen legen kann. So wird verhindert, dass das Püree leimig wird, was wirklich das Schlimmste ist, was passieren könnte. Das ist übrigens auch der Grund, warum man auf gar keinen Fall einen Pürierstab oder Ähnliches verwenden darf.

Jetzt streicht man die zerdrückten Kartoffeln durch ein Sieb und beginnt danach mit einem Gummispatel erst ein wenig heiße Milch und dann die restliche Butter einzuarbeiten. Je nachdem wie viel Salz die Kartoffeln beim Kochen aufgenommen haben, nimmt man dafür mehr oder weniger von der gesalzenen Butter.

Man sollte an einem möglichst warmen Ort arbeiten und das Püree liebevoll bearbeiten, nicht zu heftig rühren also.

Wenn das Püree keine Butter mehr aufnehmen will, fängt es an, etwas zu glänzen. Jetzt kommt der Moment der Vollendung: Boris neutralisiert die Butter mit zwei oder drei Löffeln geschlagener Sahne! Die wird unter die Kartoffel-Buttermasse gehoben und macht das Ganze fluffig und (trügerisch) leicht.





Kartoffelpüree

Für 4 Personen

400 g mehligkochende Kartoffeln

250 g Süßrahmbutter

150 g gesalzene Butter

100 g geschlagene Sahne

etwas heiße Milch

Salz

1. Kartoffeln schälen und in kaltem Salzwasser aufsetzen. Weichkochen.