Interview mit Vincent Klink: »Die Kennzeichnungspflicht für Allergene ist kompletter Unfug!«

Foto: Wilhelm Betz

Eier, Erdnüsse, Fisch, Getreide, Krebstiere, Lupinen, Milch, Schalenfrüchte, Sellerie, Senf, Sesam, Sojabohnen und Weichtiere sind die wichtigsten Lebensmittel, die von der neuesten Allergen-Kennzeichnungsverordnung in den Rang kulinarischen Gefahrguts erhoben werden. Wirte sind angehalten, Stoffe aus diesen Lebensmitteln in ihrem Angebot zu identifizieren und auf der Speisekarte darauf hinzuweisen. Vincent Klink von der Stuttgarter Wielandshöhe hat Allergikern daraufhin Hausverbot erteilt. Ein Gespräch

Kann es sein, dass die Allergen-Kennzeichnungsverordnung Ihnen ein wenig die Laune verhagelt hat? Jedenfalls bitten Sie Allergiker per Aushang, Ihr Restaurant nicht mehr zu betreten.

Diese Verordnung ist für Gastronomen gemacht, die von nichts eine Ahnung haben. Möglicherweise sind das ja achtzig Prozent. Aber es gibt zum Glück noch Gasthäuser, in denen kann man dem Kellner eine Frage stellen und bekommt eine Antwort. Mit Glück eine richtige, hier bei mir wäre das jedenfalls so. Wenn jetzt der Gesetzgeber kommt und alle über einen Kamm scheren will, wird man sich doch mal melden dürfen! Ich habe jedenfalls keine Lust, an jedem Brotkorb einen Gluten-Warnhinweis anzubringen.

Der Shitstorm im Anschluss an Ihre Aktion dürfte ansehnlich gewesen sein?

Den größten Teil hab ich zum Glück nicht mitbekommen, da ich nicht auf Facebook und in ähnlichen Medien verkehre, aber es gab schon heftige Reaktionen. Ich habe dann in den meisten Fällen geantwortet, die Leute sollen endlich aufhören, die Welt als eine große BILD-Zeitung zu betrachten, in der man nur die Überschriften liest. Schließlich habe ich in einem zweiten Absatz die Allergiker ermuntert zu kommen, wenn sie zu einem vernünftigen und sachlichen Dialog mit uns bereit sind. Niemand, der meinen Aushang bis zu Ende gelesen hat, hatte einen triftigen Grund sich aufzuregen. Ich finde einfach, dass die Kommunikation zwischen Wirt und Gast ein Stützpfeiler der Gastronomie ist. Und die will jetzt, mitten in dem Unverträglichkeitswahn, der Gesetzgeber in die Hand nehmen? Das ist doch fürchterlicher Unfug!

Hält dieser angesprochene Wahn bereits den Betrieb auf?

Das hat sich, im Anschluss an diese Aktion auf wunderbare Art von selbst erledigt. Die ganz Beleidigten und die Hassprediger lassen sich hier gar nicht mehr blicken. Natürlich gibt es jeden Abend ein paar Gäste, die eine Allergie anmelden, das ist aber für uns kein Problem. Hier arbeitet eine kampfstarke Truppe, wir kochen jedes Gericht individuell und nehmen uns gerne die Zeit für ein vernünftiges Gespräch mit jedem Gast, der Angst hat, irgendwas nicht zu vertragen.

Täuscht der Eindruck, dass der Ton zwischen Gästen und Wirten in dieser Sache schon rauer wird?

Es gibt leider jede Menge Leute, die vollkommen taktlos daherkommen. Die übersehen, dass der Gastwirt, wenn er sein Angebot in die Karte schreibt, sich etwas dabei denkt. Die Speisekarte ist das Programm des Wirtes und sollte erstmal respektiert werden. Sie gehen ja auch nicht in ein Schubert-Kammerkonzert und schreien plötzlich: »Weg mit den Cellos, die kann ich nicht leiden!« Wenn man nicht bereit ist, sich auf dies und jenes einzulassen, muss man zu Hause bleiben. Die Heiligsprechung der eigenen Marotten, dieses So wie ich’s haben will, das ist die wahre Lehre!, das nervt. In der Hinsicht wünschte ich mir auch von den anderen Gastwirten mehr Rückgrat. Man kann einem Gast ruhig sagen: »Ich finde es zu riskant, Sie zu bekochen, ich bin kein gelernter Arzt.« Es kommt bei uns schon zwei-, dreimal im Jahr vor, dass Gäste per E-Mail eine Unverträglichkeitsliste mit unglaublichen vierzig Positionen schicken. Da antworten wir dann, dass uns die Bewirtung zu risikoreich erscheint. Ich beschäftige keine gelernten Diätköche und möchte nicht derart in die Verantwortung genommen werden. Die Neurotiker müssen dann halt im Sanatorium essen.

Viele Ihrer Kollegen lassen sich wahrscheinlich darauf ein, damit ihnen kein Umsatz entgeht?

Das ist der Punkt, aber man muss eben nicht ums Verrecken jeden Umsatz mitnehmen. Hier rufen auch Gäste an und fragen, ob wir Parkplätze haben, die groß genug für einen Rolls-Royce sind. Da antworten wir dann mit einem klaren Nein. In dem Fall wissen wir von vornherein, dass da Leute im Anmarsch sind, mit denen man lieber nichts zu tun haben möchte. Ich bin jetzt fünfzig Jahre in diesem Beruf und habe immer noch jeden Tag Spaß daran. Aber nur deshalb, weil ich mir gewisse Leute konsequent und ohne Angst, mir Feinde zu machen, vom Hals halte.

Woran, meinen Sie, liegt es, dass viele Gäste sich immer komplizierter gebärden?

Es sind sicher arme Teufel darunter, die auf einer Art Heilssuche sind, einer Religionssuche, bei manchen artet es tatsächlich in eine Art Ersatzreligion aus. Das ist ja im Grunde okay, soll doch jeder machen, wie er lustig ist! Ich bin allerdings gegen jede Art von Missionierung. Das ist ein sehr deutsches Problem, dass jeder denkt, er müsste seinen Nachbarn so einjustieren, wie er selber drauf ist. Und in allen Fragen rund ums Essen ist das derzeit ganz fürchterlich. Wenn man sich im Internet nach Rezepten umsieht, passiert es mittlerweile regelmäßig, dass die Weight Watchers automatisch ihr Werbebanner ins Bild halten. Das ist doch bereits Psychoterror. Der Deutsche scheint allerdings geradezu eine Sehnsucht nach Verboten und allen Arten der Selbstgeißelung zu haben. Das merkt man auch tatsächlich im Straßenbild. Wenn ich traurige Gesichter sehen möchte, brauche ich nur morgens in die U-Bahn zu steigen. Da fährt ein fürchterliches Elend durch die Gegend, und dabei sind es größtenteils Menschen, die überhaupt nichts zu klagen haben, und jeder Asylant, der vielleicht wirklich zu klagen hätte, scheint besser drauf zu sein. Diese Miesepeter sind die unfreiesten Leute, die man sich vorstellen kann, sie leben ausschließlich nach Vorgaben, die sie im Fernsehen oder mittlerweile zunehmend im Internet finden. Wenn man sucht, findet man ja auch unter Garantie jeden Tag in jedem Medium eine genaue Anweisung, wie man zu leben hat und was man essen darf und was des Teufels ist. Und das – wenn überhaupt – mit Begründungen, die unwissenschaftlicher und aus den Fingern gesogener nicht sein könnten.

Was sind die häufigsten Wünsche von Gästen, die irgendwas anders wollen, als es ist?

Wir haben täglich circa hundert Gäste, im Schnitt sind da zwei dabei, die klein Gluten vertragen. Früher hab ich bei denen selbst noch ein wenig missioniert und vorgeschlagen, sie sollen mal unser Brot probieren, das backen wir aus einer seit vierzig Jahren unveränderten Dinkelsorte, wir fahren dafür jeden Monat ins Elsass und kaufen acht Zentner Mehl. Das wollen die Leute aber nicht hören. Wenn man die glücklich machen möchte, muss man Bestürzung suggerieren und so was antworten wie: »Was, Sie Armer vertragen kein Gluten, ja wie furchtbar ist das denn?« Man gerät da schon halb in einen Therapeutenmodus. Die Leute wollen ihre Ansage loswerden, das ist alles. Richtig ärgerlich ist, dass diese Leute einen meist schon von vornherein beleidigt anspringen, als würde man sie nicht ernst nehmen. Als Koch ist man erstmal der Schuldige und muss den Unschuldsbeweis antreten. Die Marotten werden einem als letzte Wahrheit dieser Erde vor den Kopf geknallt. Einfach nett darüber reden ist nicht vorgesehen. So einen Ernährungsstalinismus brauch ich nicht.

An der Vermutung, dass der gesunde Menschenverstand in dem ganzen Dies-und-jenes-ess-ich-nicht-Theater nicht mehr so richtig befragt wird, ist also was dran?

Ja. Schauen Sie sich doch mal die Werbung für Rügenwalder Sojawürstchen an, die nach Thüringer Mett oder weiß der Teufel was schmecken sollen. Wie komplett verrückt ist das denn? Die Frage, inwieweit wir uns mit Ersatzprodukten umgeben sollten, hat doch auch einen ethischen Aspekt. Ich finde ja eine tolle Uhr auch eine feine Sache, aber wenn ich mir eine gefälschte kaufe, dann beschmutze ich mich eigentlich, statt mich zu schmücken. Und wenn ich meiner Frau ein Seidenkleid schenken möchte und komm mit einem in Indien zusammengelöteten Fummel für 40 Euro nach Hause, dann habe ich die Sache auch gewaltig an die Wand gefahren. Dazu passt ein wenig, dass permanent darüber geredet wird, was das Essen kostet. Den Leuten ist jegliches Bewusstsein dafür abhandengekommen, dass gutes Essen einen gewissen Wert hat und einen gewissen Stellenwert in unserem Leben einnimmt. Einen unverrückbaren Stellenwert, denn die Natur möchte, dass wir gut essen.

Aber viele wollen es scheinbar gar nicht mehr, weil alles, was schmeckt, unter dem Generalverdacht steht, man bekäme die Pest davon.

So ist es. Früher war es die Aufgabe der Arbeitgeber, ihre Leute auszubeuten. Heute beuten die Leute sich selber aus und quälen sich, als gäbe es kein Morgen. Sie reden vielleicht noch von Freiheit, in Wirklichkeit bauen sie immer mehr Barrikaden um sich selbst herum auf. Da spielt vielleicht Lebensangst eine Rolle, gewiss auch ein Kastendenken der Art Wir essen kein Fleisch, deshalb sind wir die besseren Menschen. Und gerade bei solchen Sachen wie Gluten wird gar nicht erst hinterfragt, ob der Homöopath mit seiner Diagnose recht hat oder nicht. Diese Berufsgruppe verdient ganz erheblich an dem bestehenden Trend, die Ernährung unter dem Gesichtspunkt der Selbstoptimierung zu betrachten. Mal lässt man diese Fettsäure weg, mal muss alles linksdrehend sein, und das ganze Theater nur, damit ich mit meiner Selbstausbeutung besser vorankomme. Oder besser in die Gruppe passe, in der ich gerne gesehen werden möchte.

Wir leben in einer derartigen Masse von Menschen, dass es immer schwieriger wird, sich zu profilieren. Jeder führt seinen einsamen Kampf, um als Individuum überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Und als kränkelndes Wesen bekommt man innerhalb einer großen Gruppe von Menschen die größtmögliche Aufmerksamkeit, das ist wahrscheinlich unserer Natur als Herdentiere geschuldet. Und wenn man dieses Kränkeln über die Ernährung definiert, geht einem der Gesprächsstoff natürlich nie aus. Damit kann sich jeder, den sonst niemand wahrnimmt, dauerhaft und zuverlässig in den Vordergrund spielen.

Was meinen Sie: Wie viele der Allergie-Gebeutelten sind einfach nur ganz normale Spinner?

Ich würde sie gar nicht Spinner nennen. Das sind Leute, denen irgendwas fehlt, sie wissen halt nur nicht, was es ist. Oft sind es auch einfach nur sehr unglückliche Menschen. Andersrum gesagt: Von zehn Leuten, die über ihre Allergien reden möchten, hat allerhöchstens einer auch tatsächlich eine. Das Wort wird auch viel zu leichtfertig verwendet. Kürzlich war meine Servicemannschaft in Paris und zwei Mädels haben zwölf Austern auf einmal verputzt und eine Art Eiweißschock gekriegt. Denen hab ich auch gesagt, dass sie jetzt keine Austernunverträglichkeit haben, sondern einfach zu viel davon gefressen. Natürlich sind zwölf Austern auf einmal keine tödliche Dosis, ich pack problemlos vierundzwanzig, aber ein junges Mädchen, das so was zum ersten Mal macht, darf sich nicht wundern, wenn ihr nach dem Essen kurz anders wird. Man muss nicht jeden Furz, der quer im Bauch sitzt, gleich für eine Krankheit halten.

Man hat das Gefühl, dass immer mehr Menschen sich hauptsächlich an den Tisch setzen, um über die Inhaltsstoffe des Essens zu klagen. Ist diese Trauer über den Töpfen nicht schon eine Krankheit für sich?

Dem ist so, allerdings denke ich, mit einem täglichen halben Liter Bier wäre das Problem bei den meisten schon gelöst. Viele Menschen haben kein Gefühl dafür, was ihr Körper wirklich braucht, und dass man ihm auch ab und zu einen Gefallen tun muss. Der wird permanent ignoriert und nicht artgerecht versorgt.

So schön die Empfehlung »Jeden Tag ein halber Liter Bier« auch klingt, Freunde macht man sich damit heutzutage aber eher wenig?

Nein, man wird als Teufel, Vergifter oder sonst was gebrandmarkt. Wenn Sie keinen Ärger wollen, müssen Sie nachplappern, was das medizinische Establishment vorpredigt, und das ist halt meist das Gegenteil von einem halben Liter Bier. Das beste, was der Medizinmafia passieren kann, ist eine möglichst große Anzahl von chronisch Leidenden.

Es gibt, zum Beispiel aus Frankreich, Untersuchungen, die in der Tat belegen, dass moderate Trinker gesünder leben und älter werden als Abstinenzler.

Das glaube ich gerne, man darf es halt nur nicht laut sagen. Denken Sie nur an Winston Churchill, der ist zweiundneunzig oder dreiundneunzig geworden mit seinen zwei bis drei Flaschen Wein oder Champagner pro Tag, und es gibt noch unzählige andere Beispiele. Auch die vielen Übergewichtigen, die steinalt werden. So was ist der Medizin natürlich ein Dorn im Auge, mit Menschen, die ihrem Instinkt folgen, fröhlich vor sich hin leben und dabei auf natürliche Art gesund bleiben, kann man kein Geld verdienen. Insgesamt ist das schon eine Art Endzeitverbrecherkapitalismus. Das Geschäft mit der Angst vorm Sterben ist ein ganz enormes. Das erinnert alles fast ein bisschen an die Reformationszeit, da hatten die Leute kollektiv derartige Angst vor dem Tod beziehungsweise der Hölle, dass sich eine florierende Reliquienindustrie an ihnen gesundstoßen konnte. Das ist beim Essen derzeit das Gleiche. Erst baut man Angst auf, und dann produziert man Nahrungsmittel, die diese Angst nehmen. Schauen Sie sich einfach die Produktpalette eines Lebensmittelkonzerns wie Nestlé an, die spiegelt das Prinzip perfekt wieder. Den größten Teil der Packungen nimmt doch bereits die Aufzählung dessen ein, was alles nicht drin ist. Und egal, was auf der Packung steht, oft ist diese gesünder als der Inhalt.

Je neurotischer eine Gesellschaft ist, desto besser laufen die Geschäfte der Spaßverderber?

So ist es. Weil in diesem Zustand kollektiver Lebensangst viel weniger hinterfragt wird. Das selbstständige Denken wird aufgegeben und gegen den Lemming-Instinkt ersetzt; das gute Gefühl in der Herde sicher zu sein.

Hört das, was wir gerade erleben, irgendwann wieder auf?

Ich hoffe mal lieber, es bleibt so. Derartiges Verhalten ist nämlich ein Zeichen von wohlstandsbedingter Dekadenz, solche Spinnereien muss man sich leisten können. Das andere Extrem wäre ein Zustand wie in Paris während der dreimonatigen Belagerung 1870. Nach neunzig Tagen war da alles aufgefressen, es gab auch keine Ratte mehr und keine Maus, sogar der Fensterkitt wurde verputzt. Das wünsche ich niemanden. Trotzdem muss man sagen, es bräuchte nur eine kleine Hungersnot und das Problem, über das wir gerade reden, wäre Vergangenheit.

Ist halt nur ein bisschen schade, dass diese Art von Dekadenz so nörglerisch und freundlos daherkommt.

Das ist richtig. Dieses freudlose Leben ist die allergrößte Gefahr für die Gesundheit. Ich schwöre, dass jemand der mit Lust und Genuss seinen Hamburger isst, gesünder und länger lebt als die Fraktion, die an ihrem Müsli rumkratzt und dabei in sich reinheult. Der ungesündeste Lebensstil ist mit Sicherheit, sich einer permanenten Zwangsdiät zu unterziehen, nur weil man hofft, man würde auf diese Art hundertzwanzig. Wenn ich den scheußlichen Lebertran, den ich als Kind bekommen habe, als Erwachsener hätte weiter trinken müssen, wäre ich längst unter der Erde. Etwas zu essen, was einen ekelt, ist der Tod. Dann lieber von morgens bis abends Gummibärchen. Das ist auch nicht gesund, aber da es Freude macht, hält man’s gut aus.

Ist da irgendwo auch ein wenig Licht am Horizont?

Wir müssen nicht alles schwarzmalen: Als Restaurantbetreiber erlebe ich täglich, dass es auch noch eine ganze Menge Leute gibt, die in der Hinsicht vollkommen normal im Kopf sind. Die Qualität erkennen und durchaus auch einen Beitrag zum Tierschutz liefern, indem sie eben nicht verkünden: Ich will mit der Tierquälerei nichts zu tun haben und verzichte auf Fleisch!, sondern die sagen: Ich will ein gutes Schweinekotelett und unterstütze die Erzeuger, die so etwas herstellen. Aber wenn man sich einfach verabschiedet und sagt: Ich bin ein besserer Mensch und esse das nicht mehr, dann bringt man sich nicht nur selbst um viel Genuss. Mit einem derartigen feigen Rückzug überlässt man das Feld kampflos den skrupellosen Tierverbrechern.