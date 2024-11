Herrn Paulsens Deutschstunde: Schnitzel mit Jägersauce

In Österreich, wo man sich der Erfindung des Jägerschnitzels rühmt, wird dazu ein Naturschnitzel vom Kalb serviert, während im deutschsprachigen Raum paniert wird – verkehrte Welt! In beiden Fällen bildet die traditionelle französische Sauce Chasseur die Grundlage: eine Abwandlung der klassischen Jus mit Pilzen, Schalotten, Tomaten-Concassée und reichlich Butter. Im feinen schwäbischen Landgasthof verfeinerte man diese Sauce mit Rahm, das Schnitzel dazu war vom Kalb, im Stil eines Wiener Schnitzels paniert und in schäumender Butter ausgebacken. Dazu gab es Herzogin-Kartoffeln und Preiselbeeren.

Meine Eltern und ich saßen eher in einfachen Wirtschaften, wo es Pommes zum Schnitzel gab, das selbstverständlich aus geklopftem Schweinenacken bestand. Und das hatte seinen Reiz: Unter der goldgelben Panierung fand sich nicht nur besonders würziges, saftiges Fleisch, sondern auch Fett und Gnusch – was zum Kauen! Das Beste aber: Statt mit Preiselbeeren servierte man uns Kindern die Schnitzel mit einem zarten Cocktailschirmchen. Wir hinterfragten das nicht weiter. Und die knubbeligen Dosenchampignonscheiben in Rahmsauce waren mir sowieso am liebsten.

Das Schöne daran: Hier noch röscher Knusper, dort schon weiche Cremigkeit!

Wie auch immer, die Kombination von zart Paniertem mit mittelleichter Pilzrahmsauce wirft eine Frage auf: Weicht die knusprige Panierung bei jeder Berührung sofort auf? Ja, sicher. Aber das ist doch das Schöne daran! Hier noch röscher Knusper, dort schon weiche Cremigkeit! Hinzu kommt: Wir Schwaben lieben reichlich Sauce. Daran darf der Wirt nie sparen – warum also beim Schnitzel knausern? Es macht keinen Sinn!

Mit der Vorliebe für Schnitzel und Jägersauce sind wir nicht alleine, die Kombination ist ein gesamtdeutscher Klassiker – der leider immer mehr aus der Mode kommt. In meinem Rezept habe ich eine leicht modernisierte Version gewagt, mit ein paar wichtigen Details: Ich lasse die frischen Pilze vorher leicht antrocknen, das hebt ihr Aroma. Zudem vertieft die Brühe auf Basis getrockneter Pilze den Geschmack. Dafür verzichte ich auf Bindemittel und lasse die Sauce einfach einkochen. Traditionalist bleibe ich beim Fleisch: Für mein Jägerschnitzel nehme ich durchwachsenen Schweinenacken, dünn geklopft und mit feinen Semmelbröseln ummantelt. Knusprig in Butterschmalz ausgebacken, zart und kross – zumindest so lange, bis die Sauce das Schnitzel erreicht.

Schnitzel mit Jägersauce

Für 2 Personen

200 g Champignons

20 g getrocknete Champignons

400 ml Gemüsebrühe

2 Schalotten

40 g Butter

150 ml trockener Weißwein

200 ml Schlagsahne + 1 EL Sahne

Salz

Olivenöl

2 Schweinenacken-Schnitzel à 120-150 g

1 Ei

4 EL Mehl (Type 405)

150 g Semmelbrösel

6 EL Butterschmalz

