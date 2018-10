Echt Koreanisch kochen

Für koreanische Küche interessieren wir uns ja schon länger, schließlich sind wir Fans von David Chang und haben uns schon in so manche Mittagspause mit Bulgogi vom koreanischen Imbiß oder einem Kimchi Eintopf im Hanmi gestärkt.

Aber wie das so ist, wir wollen ja immer wissen, wie es richtig geht, deshalb haben wir für das kommende Heft koreanische Expats eingeladen, Frauen, die in Hamburg leben und hier kochen, wie zuhause. Und weil natürlich auch bei uns gilt, Sharing is Caring, kamen noch einige Foodblogger dazu. Treffpunkt war die Trendküche in der Großen Elbstraße.

Die koreanischen Köchinnen wußten zum Glück genau, wo man in Hamburg am besten koreanische Produkte bekommt, denn ohne Gochukaru (fermentierte Chiliflocken), Doenjang (fermentierte Sojabohnenpaste) oder Gochujang (fermentierte Chilipaste) ist es kaum möglich, den originalen koreanischen Geschmack hinzukriegen. Auch die koreanische Sojasauce, ließen wir uns erklären, schmeckt anders als Chinesische oder Japanische.

Die Gerichte waren alle erstaunlich einfach. In der koreanischen Küche werden sehr viele fermentierte Grundzutaten verwendet, auch die Chiliflocken (Gochukaru) bekommen durch Fermentation einen ganz eigenen Geschmack. Aromatische Tiefe und vor allem viel viel Umami sind so allgegenwärtig.

Das Tolle war, dass wir die Gerichte nicht nur im Original genießen konnten, sondern dass sie auch mit so viel Liebe und Hingabe gekocht wurden. Der erste Korea Besuch wird auf jeden Fall schon geplant …

