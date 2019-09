Die Abschlussveranstaltung fand am zweiten Wochenende im September in der Alten Münze in Berlin statt. Über 16.000 Gäste besuchten die Veranstaltungen in Köln, München und Berlin, dort kochte unter anderem Juan Danilo, einer unserer Favoriten.

Er präsentierte natürlich seine original peruanische Ceviche. Danilo, der gleichermaßen Urberliner und überzeugter Peruaner ist, betreibt seit Mai 2016 das Nauta in der Kastanienallee 49.

Auf die Veranstaltung im nächsten Jahr freuen wir uns schon jetzt.