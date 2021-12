Schwarz und scharf …

Aufgrund des großen Erfolges und der steigenden Nachfrage des 2018 mit dem renommierten German Design Award ausgezeichneten Fly Wheel Cut Messers, wurde eine 6-teilige Messerserie entwickelt und designed: die TYROLIT LIFE DARKLINE. In ihre Entwicklung floss die Expertise des Tiroler Werkzeugexperten Stubai und des österreichischen Sternekochs Michael Schwarzmann mit ein. Sie waren schon federführend bei der Entwicklung des Fly Wheel Cut Messers beteiligt. Die beiden Haubenköche Markus Niederwanger und Jürgen Gschwendtner verwenden das Fly Wheel Cut Messer seit Jahren und brachten ebenfalls ihr Know-How in die Entwicklung der neuen Messerserie ein. Das Ergebnis: aerodynamisch geformte Messer, die durch eine außergewöhnliche Schnittleistung, edles Design und eine besondere Leichtigkeit überzeugen. Jedes einzelne Messer wird in Tirol von Hand gefertigt. Damit entspricht die TYROLIT LIFE DARKLINE den hohen Ansprüchen von Spitzenköchen.

Design und Funktion für jede Situation

Der außergewöhnliche Look und die Gleitfähigkeit der Messerserie entstammen der schwarzen Beschichtung, wodurch das Schnittgut weniger anhaftet. Die scharfen Klingen bestehen aus nichtrostenden, high-end Chromstahl mit speziellen Sonderlegierungszusätzen, die den Messern einen hohen Härtegrad (60 HRC) verleihen. Der patentierte Micarta-Griff trägt entscheidend dazu bei, dass die Messer optimal in der Hand liegen.

Federleichte und präzise Schneidkraft

Die Serie besteht aus sechs Schneidewerkzeugen: das Fly Wheel Cut Messer, diesen Allrounder gibt es neu in drei unterschiedlichen Größen 15 cm, 20 cm und 23 cm. Das Meat Cut Messer, mit 15 cm Klingenlänge, das mühelos Fleisch vom Knochen löst. Das Filet Cut Messer eignet sich aufgrund seiner speziellen Klingenform und Klingenlänge von 23 cm perfekt zum Filetieren von Fisch und zum Tranchieren von Fleisch. Das Bread Cut-Messer komplettiert die neue DARKLINE Messerserie und schneidet Brot perfekt, ohne es zu zerquetschen. Somit liegt für jede Situation in der Küche das ideale Schneidewerkzeug bereit. „Ich verwende diese federleichten Messer ständig“, sagt Gschwendtner. „Sie gleiten leicht und meine Finger ermüden, selbst nach langem exaktem und genauem Schneiden, nicht.“

Im Online-Shop und bei ausgewählten Partnern erhältlich

Die gänzlich in Tirol handgefertigte TYROLIT LIFE DARKLINE Messerserie erweitert künftig das TYROLIT LIFE Sortiment, das bereits die TYROLIT LIFE ICELINE Messerserie, beinhaltet. Die Symbiose aus Technik und Design spiegelt sich in höchster Qualität und klarer Formsprache wider. Erhältlich sind die Messer im Online-shop unter tyrolitlife.com/shop bzw. bei ausgewählten Partnern.