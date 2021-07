Pierre Ouvrard ist ein Mann mit vielen Berufen. Mit sechzehn fing er 1986 als Commis de ­Salle, also als Hilfskellner, in der noblen Pariser Brasserie Bofinger an, wurde später Demi-Chef de Rang im ebenso noblen Restaurant Lapérouse, um danach beim ehrwürdigen Figaro das Druckerhandwerk zu erlernen.

Leider ist die Lage der Printmedien in Frankreich nicht viel besser als anderswo, und so führte ihn sein Weg nach zwanzig Jahren als Drucker 2008 zurück in die Gastronomie, diesmal aber auf die andere Seite vom Pass: als Maître Pizzaïolo, Maître Crêpier und Maître Pâtes fraîches, das ist einer, der frische Nudeln herstellt.

Da Pierres Lebensgefährtin aus Hamburg stammte, gab es damals schon die Idee, eine Crêperie in der Lüneburger Heide zu eröffnen, das klappte aber nicht, stattdessen hängte Pierre noch eine Ausbildung an zum Pâtissier und Boulanger (Konditor und Bäcker) an der renommierten Pariser Fachschule École Grégoire Ferrandie. Danach perfektionierte er seine Kenntnisse an der École Gastronomique Bellouet Conseil Paris und bei Laurent Duchêne. Heute betreibt er ein Konditoratelier in Hamburg

