Schnittqualität in jeder Küche

Die Messer

Die Messer sind aus einem Stück rostfreiem Edelstahl geschmiedet und mehrfach eisgehärtet. Die feinpolierten Klingenoberflächen sowie ausgeglichene Wiegelinien entlang der Schneidkanten garantieren langanhaltende Schärfe und beste Schneideigenschaften.

Der Griff

Der schwarze, ergonomisch geformte Kunststoffgriff sorgt für gute und sichere Handhabung und überzeugt durch außergewöhnlich ansprechendes Design und Haptik. Klinge und Griff sind fugendicht und unlösbar miteinander verbunden.

Auch die kleinen Messer müssen sich nicht in der Schublade verstecken, denn sie eignen sich perfekt zum Schälen, Schneiden und Säubern von Obst und Gemüse, sowie zum Schneiden von Käse. Das Steakmesser komplettiert die Messerserie, sodass mit der »ICELINE« alle Schneidarbeiten in der Küche abgedeckt sind.

Das TYROLIT LIFE ICELINE Kochmesser

Das klassische Kochmesser der TYROLIT LIFE ICELINE Messerserie vereint alle wesentlichen Eigenschaften für ein besonders hochwertiges Schneiderlebnis. Ob Fisch, Fleisch oder Gemüse, dieses Kochmesser überzeugt mit seiner Vielseitigkeit. Besonders glänzt es beim Wiegeschnitt für Kräuter – so können dank der hohen Klinge und der perfekten Balance mühelos feinste Kräutermischungen gehackt werden.

Das TYROLIT LIFE ICELINE Brotmesser

Mit dem TYROLIT LIFE Brotmesser schneiden Sie Brot künftig kinderleicht und gequetschte Scheiben oder Brösel gehören endgültig der Vergangenheit an. Die stabile Klinge mit dem präzisen Wellenschliff eignet sich perfekt für die ganze Bandbreite vom flaumigem Butterzopf bis hin zum knusprigen Ciabatta. Die ergonomische Form und die lange Klinge sorgen für höchste Zuverlässigkeit sowie einfache Handhabung.

Das TYROLIT LIFE ICELINE Schinkenmesser

Das TYROLIT LIFE Schinkenmesser aus der ICELINE Serie wird nicht umsonst auch „das Präzise“ genannt. Fisch, Fleisch und Gemüse können damit fein geschnitten und exakt gewürfelt werden. Besonders glänzt dieses Präzisionsmesser beim Filetieren. Dank der flexiblen Klinge werden hauchdünne Carpaccio-Scheiben genau so exakt geschnitten wie zarte Fischfilets. Die ergonomische Form und die spitz zulaufende Klinge sorgen dabei für einen exakten Schnitt sowie eine einfache Handhabung.

Das TYROLIT LIFE ICELINE Santoku

Mit diesem Alleskönner von TYROLIT LIFE schneidet, würfelt und hackt sich Fleisch, Fisch und Gemüsefast wie von selbst. Der spezielle Kullenschliff reduziert dabei das Anhaften von Schnittgut, und erlaubt auf diese Weise ein effizientes und schnelles Arbeiten in der Küche. Im Vergleich zu herkömmlichen Messern verfügt das TYROLIT LIFE Santokumesser über eine leicht verkürzte und breitere Klinge die weit unter den Griff ragt und somit maximale Sicherheit für die Finger bietet.

Darüber hinaus sorgen die Vertiefungen in der Klinge (Kullenschliff) für einen geringeren Widerstand beim Schneiden und reduzieren gleichzeitig das Anhaften von Schnittgut. Aufgrund seiner Balance und der einfachen Handhabung und Schnittführung ist dieses Messer vor allem bei Einsteigern und Hobbyköchen beliebt.

Scharfe Messer im Handumdrehen

Bei TYROLIT LIFE findet man nicht nur das perfekte Messer, sondern auch den passenden Messerschärfer und Messerblock. Denn selbst das beste Messer will regelmäßig geschärft und klingenschonend aufbewahrt werden. Warum nicht das Einfache mit dem Nützlichen verbinden? Der Messerblock PLUS ist klingenschonende Aufbewahrung und Messerschärfer in einem.

Magnetischer Messerblock aus Eiche für max. 6 Messer mit max. Klingenlänge von 23cm

Neu entwickelter Z-Träger garantiert einfaches Schärfen durch voreingestellten Winkel

Zwei unterschiedliche Körnungen (400, 800) sorgen für die perfekte Schärfe

Wer steckt hinter Tyrolit Life

Tyrolit ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Seit 1919 leisten die innovativen Werkzeuge einen wichtigen Beitrag bei der technologischen Entwicklung in zahlreichen Industrien. Tyrolit bietet maßgeschneiderte Schleiflösungen für vielfältige Anwendungen sowie ein umfassendes Sortiment an Standardwerkzeugen für Kunden auf der ganzen Welt.

www.tyrolit.com

Tyrolit Life

Seit 2014 überträgt Tyrolit mit der neu geschaffenen Produktlinie Tyrolit Life das industrielle Know-how und die rund 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung führender Schleiflösungen auf zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens. Sämtliche Produkte werden in Tirol manufakturgefertigt und überzeugen mit einer klaren Formsprache, edlem Design und hochwertiger Verarbeitung, sodass sie ein Hingucker in jedem Haushalt sind.

www.tyrolitlife.com

