Daniel Schreiber

Daniel Schreibers Essay Allein war Ende letzten Jahres in -aller -Munde. Er fragt darin, warum in unserer Gesellschaft das -Allein-leben von Menschen als schambehaftet, als Scheitern -wahr-ge-nommen wird. Insbesondere wo so viele davon betroffen sind wie nie. Denn im Alleinsein steckt zwar Schmerz, aber auch viel Freiheit und viel Schönheit. Wir haben den Autor gebeten, -diesen Gedanken mal aufs Essen zu übertragen. Traf sich gut, dass er vor Kurzem wieder angefangen hat, sich aufwendig selbst zu bekochen