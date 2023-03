Bruichladdich: Eine viktorianische Destillerie stellt sich der Zukunft

Die Hebrideninsel Islay ist traditionell für herausragende und sehr charaktervolle Whiskys bekannt. Bruichladdich setzt konsequent auf Handwerk und lokale Produktion, schon jetzt wird nicht nur der größte Teil der verarbeiteten Gerste auf der Insel angebaut (konsequent ökologisch, versteht sich) sondern auch alle anderen Arbeitsschritte einschließlich der Abfüllung finden vor Ort statt.

All das zeugt von einem Mindset, das mit der industriellen Whiskyproduktion nicht viel zu tun hat. Hier geht es nicht darum, den Gewinn zu maximieren, sondern darum, Verantwortung zu übernehmen, für die Insel, für die Menschen und für die Qualität des Produkts. In ihrer aktuellen Kampagne heißt es deshalb: „We make Change. We make Progress. We also make Whisky“. Die dahinter liegende, selbstbewusste Botschaft: Die geschmackliche Klasse darf als gesetzt gelten. Deswegen Spot an für eine Philosophie und Arbeitsweise, die Aufmerksamkeit verdient hat.