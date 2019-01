Linsen mit Spätzle

Spätzle lassen sich gut vorbereiten. Dafür die Spätzle wie im Rezept zubereiten und jede gegarte Portion sofort in kaltem Wasser abschrecken. Abgetropft und mit etwas Öl vermengt in Gefrierbeutel füllen. Die Spätzle halten im Kühlschrank 1–2 Tage oder lassen sich einfrieren. Auch lecker: Das Linsengemüse mit 1 gehackten Sardelle, einigen gehackten Kapern und etwas Zitronenabrieb veredeln. So passt es zu gebratener Entenbrust, warmem Burgunderschinken, badischem Schäufele oder italienischem Zampone.