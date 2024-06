Food Festival im Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg

Kulinarik der Spitzenklasse mit allen Sinnen genießen: das Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg vor den Toren Münchens lädt am Samstag, dem 27. Juli wieder zum Food Festival ein. Ab 17:00 werden Lobby, Terrasse und die Restaurants zu einem Marktplatz, auf dem sich Gäste in lockerer Atmosphäre an vielen Stationen verwöhnen lassen können.