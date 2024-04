Das scharfe Brotmesser – unverzichtbar für jede Mahlzeit

Tyrolit Life hat für seine Kunden gleich zwei herausragende Brotmesser im Angebot, die sich ideal für verschiedene Brotsorten wie Brötchen, Gebäck und Kuchen eignen und durch ihre einzigartigen Eigenschaften überzeugen. Beide Brotmesser sind hochwertige Küchenmesser, made in Tirol. Sie zeichnen sich durch ihre robusten, langlebigen Klingen, ihre Ergonomie und den präzisen Wellenschliff aus, der für ein sauberes und leichtes Durchtrennen verschiedenster Brotsorten sorgt.

Iceline Brotmesser

Mit dem Brotmesser der Iceline Messerserie (Klingenlänge 21cm, Gewicht 180 g Netto / 270 g Brutto) schneiden Sie Brot künftig kinderleicht und gequetschte Scheiben oder Brösel gehören endgültig der Vergangenheit an. Das Brotmesser ist aus einem Stück rostfreiem Edelstahl (Stahlmaterial 1.4116) geschmiedet und mehrfach eisgehärtet. Der schwarze, ergonomisch geformte Kunststoffgriff sorgt für gute und sichere Handhabung und überzeugt durch außergewöhnlich ansprechendes Design und Haptik. Mit den hochwertigen Küchenmessern aus unserer Iceline Messerserie bringen wir höchste Schnittqualität in jede Küche. Die rostfreien Klingen sind aus einem Stück Edelstahl geschmiedet und durch die mehrphasige Eishärtung bestens gegen Korrosion geschützt. Mehr erfahren

Darkline Brotmesser

Die spezielle schwarze Beschichtung der Darkline Messerserie, sorgt nicht nur für das außergewöhnliche Design, sondern auch für einen geringen Widerstand und eine hohe Gleitfähigkeit. Dadurch wird das Anhaften des Schnittgutes stark reduziert. Die stabile Klinge mit dem präzisen Wellenschliff eignet sich perfekt für alle Brotsorten, von weichem Toastbrot bis hin zum klassischem Baguette. Die ergonomische Form und die lange Klinge von 21 cm sorgen für höchste Zuverlässigkeit sowie einfache Handhabung. Durch die eingearbeitete Griffkuhle ist es möglich, das 140 g leichte Bread Cut beim Schneiden sauber und präzise zu führen. Alle Messer der Darkline Serie werden in 64 Arbeitsschritten von Meisterhand manufakturgefertigt und weisen einen Härtegrad von 60 HRC auf. Und auf Grund des patentierten Micarta-Griffs liegen die Messer sehr gut in der Hand.

Tyrolit Life Sortiment

Das A und O in jeder Küche sind scharfe Küchenmesser. Damit die Messer lange scharf bleiben bietet Tyrolit Life seinen Kunden auch die passende Schneidunterlage aus Holz sowie einen praktischen Messerblock inkl. Messerschärfer für die ideale Aufbewahrung und Pflege aller Küchenmesser uvm.

Die Tyrolit Life Messerblöcke mit Magnethalterung werden aus hochwertigem, heimischen Eichenholz hergestellt. Mit dem integrierten Schleifstein auf dem neu entwickelten Z-Träger ist eine einfache Handhabung durch den voreingestellten Schärfwinkel von 15 Grad garantiert. Die neueste Generation des mit dem German Design Award prämierten TYROLIT LIFE Messerschärfers in eleganter Holzausführung. Zwei Schleifsteine – nach höchsten Industriestandards gefertigte Keramiksteine mit unterschiedlicher Körnung und der voreingestellte Schärfwinkel von 15 Grad ermöglichen eine unkomplizierte und sichere Handhabung. Ob für Messer, große Küchenmesser, wie Fleischmesser oder kleine Gemüsemesser, Schälmesser mit gebogener Klinge, Käsemesser oder Wiegemesser – auch mit dem TYROLIT LIFE Messerschärfer Kompakt ist das Schärfen Ihrer Messer ein Vergnügen. Entdecken Sie alle Messerschärfer von Tyrolit Life. Die hochwertigen Schneidebretter aus Buchenholz von TYROLIT LIFE eignen sich optimal zum klingenschonenden Schneiden von Speck, Brot und Gemüse.



TYROLIT Gruppe

Tyrolit ist einer der führenden Hersteller von gebundenen Schleif-, Trenn-, Säge-, Bohr- und Abrichtwerkzeugen sowie ein Systemanbieter von Werkzeugen und Maschinen für die Bauindustrie.

Das Familienunternehmen der Swarovski Gruppe, mit Stammsitz in Schwaz/Tirol, besteht seit 1919 und beschäftigt derzeit über 4.000 Mitarbeiter. Tyrolit ist in mehr als 95 Ländern weltweit mit einem Produktions- oder Vertriebsstandort bzw. durch einen Handelspartner vertreten.

Rund 80.000 Tyrolit Produkte schleifen, trennen und bohren täglich Materialien jeglicher Härte in unzähligen Industrien rund um den Globus.

www.tyrolit.com

Tyrolit Life – Symbiose aus Funktionalität und Design

Seit 2014 übertragen wir mit der neu geschaffenen Produktlinie Tyrolit Life unser industrielles Know-how und die rund 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung führender Schleifmittellösungen auf zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens.

Sämtliche Tyrolit Life Produkte wie Küchenmesser, Messerschärfer, Ski-Kantentuning Sets uvm. überzeugen mit einer klaren Formsprache, elegantem Design und hochwertiger Verarbeitung.

Erweitert um höchste Funktionalität und Langlebigkeit bieten sie die gewohnte Premium Qualität unserer Industrielösungen und werden dadurch zu einem unverzichtbaren Statement in jedem Haushalt.

www.tyrolitlife.com