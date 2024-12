VASCO DA GAMA – Das besondere Kreuzfahrterlebnis

nicko cruises setzt bei seinen Reisen auf Slow Cruising und ermöglicht somit den Kreuzfahrern, die Reise noch entspannter und individueller zu gestalten: weniger Hektik, dafür mehr Zeit für authentischen Urlaubsgenuss sowie intensive Landgänge und Übernacht-Aufenthalte. Der Fahrplan der VASCO DA GAMA umfasst sowohl spannende und abwechslungsreiche Zielgebiete weltweit, als auch klassische Routen im Mittelmeer, zu den Kanaren sowie in West- und Nordeuropa und legt seinen Fokus auf die faszinierendsten Orte ganz abseits der ausgetretenen Pfade.

Ein ganz besonderes Highlight erwartet die Gäste der VASCO DA GAMA im Juni 2025. Von Johann Lafer persönlich auf Sterneniveau kulinarisch verwöhnt werden und gleichzeitig die schönsten Perlen der westeuropäischen Küste entdecken – das ist auf der 16-tägigen Kreuzfahrt mit dem klassisch-eleganten Hochseeschiff vom 11. bis 26. Juni 2025 möglich.

Von Barcelona entlang der Küsten der Iberischen Halbinsel, Frankreichs und Belgiens, führt die Kreuzfahrt bis in den Kieler Hafen. Johann Lafer bereichert das Kreuzfahrterlebnis sowohl kulinarisch als auch mit zahlreichen Unterhaltungsmomenten: eine Kochshow im Auditorium, Lesungen aus seinem neuesten Buch und spannende Vorträge zum Thema Ernährung stehen auf dem Programm. Hautnah erleben können die Reisenden den bekannten Koch bei einer Fragerunde.

An Bord dürfen sich Gäste dieser kulinarischen Reise auf ein Schiff in einem zeitlosen Design und mit höchstem Wohlfühlfaktor freuen. Die Urlauber wohnen in großzügigen Kabinen und Suiten von 16 bis 102 Quadratmetern Größe und genießen die Zeit auf dem Schiff in insgesamt fünf Restaurants, sieben Bars und Lounges, im großzügigen Fitness- und Wellnessbereich und an den beiden Pools.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nicko-cruises.de/reise/bgk-vdg