Neu Dinner #3

Arlene Stein und Per Meurling geht es bei ihrer Dinnerserie *NEU* um nicht mehr oder weniger, als darum, die coolsten Chefs des Planeten zusammenzubringen. Am 2. Oktober findet im Studio C an der Rummelsburg das dritte NEU Dinner statt, diesmal kommen aus Dänemark Corey Hess und Tom Nevati, die Überflieger aus beiden Kadeau Restaurants und kochen gemeinsam mit Spencer Christenson, Paul Klein und Tobias Beck vom ernst. Es gibt siebzig Plätze, die Tickets kosten 250 Euro inklusive kompletter Getränkebegleitung.



Das Kadeau wurde 2007 in Bornholm eröffnet und hat heute eine Dependance in Kopenhagen. Es gilt als eines der wichtigen Restaurants der neuen nordischen Küche, produktfanatisch und kompromißlos.

Das ernst ist unserer unmaßgeblichen Meinung nach das derzeit spannendste Restaurant weit über Berlin hinaus. Hingehen!