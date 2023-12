Vorweihnachtlicher Genuss mit den Spezialitätenkaffees der Melitta Manufaktur

Die Melitta Manufaktur bietet Kaffeeliebhaber:innen eine große Auswahl an Spezialitäten-Kaffees. Diese stammen von kleinen Plantagen oder Kooperativen und sind oft nur in geringen Mengen verfügbar. Wer sich in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun möchte, wird hier bestimmt fündig. Und das Beste: Die Spezialitäten-Kaffees sind auch in ausgewählten Supermärkten erhältlich.