Normalerweise hält unsere Autorin Ursula Heinzelmann ihren Heinzelcheesetalk einmal im Monat in der Berliner Markthalle 9 ab. Wie fast alles andere derzeit findet die Veranstaltung jetzt virtuell statt und zwar in Zusammenarbeit mit dem Weingut Tesch, mit Wein- und Käsepaket mit allem Pipapo am 12. März!

https://www.weingut-tesch.de/live-und-online