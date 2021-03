Der stets rührige Martin Tesch hat gemeinsam mit dem Künstler Stefan Strumbel eine Sonderedition seiner Weine aufgelegt, bei der von jeder Box 50 Euro der Organisation Leave No One Behind zugute kommen. Die Weine finden wir eh gut, den Druck, den man dazu bekommt auch, und an der Sache gibt es auch nichts auszusetzen. Ein […]